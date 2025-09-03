"Hellraiser: Judgment" auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
Turbine Medien hat "Hellraiser: Judgment" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Die bislang nur im Direktvertrieb erhältlichen Steelbooks sind seit dem 24.01.2025 auch im restlichen Handel erhältlich. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und verfügt über deutschen und englischen Dolby Atmos-Ton.
Update: "Hellraiser: Judgment" kommt am 02.10.2025 noch einmal als 4K-Mediabook in den Handel.
Turbine wird voraussichtlich im Verlauf des Jahres auch "Hellraiser: Das Schloss zur Hölle" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlichen. Der Film aus dem Jahr 2022 soll als Steelbook und Mediabook erscheinen.
Hellraiser: Judgment [4K Ultra HD Blu-ray]
Bildformat: 1,78:1 (HDR10 & Dolby Vision)
Ton: Deutsch Dolby Atmos, Englisch Dolby Atmos, Deutsch DTS 5.1, Englisch DTS 5.1, Deutsch DTS 2.0, Englisch DTS 2.0
Untertitel: Deutsch, Englisch, Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch SDH
Bonusmaterial:
+ Audiokommentar von Autor/Regisseur/"Auditor" Gary J. Tunnicliffe (präsentiert von Midnights Edge)
+ Audiokommentar von Gary J. Tunnicliffe, "Pinhead" Paul T. Taylor und Hauptdarsteller Damon Carney
+ The Making of HELLRAISER: JUDGMENT: Hinter den Kulissen der Pre-Production und Dreharbeiten + Interviews mit Cast & Crew (ca. 44 Min.)
+ Meet The Auditor – Ein Interview mit Gary J Tunnicliffe (ca. 48 Min.)
+ Chatterer Talks – Ein Interview mit Mike Regan (ca. 24 Min.)
+ NO MORE SOULS: Tunnicliffes Hellraiser-Kurzfilm (ca. 6 Min.) + Audiokommentar (präsentiert von Midnights Edge) + Making-of (ca. 7 Min.)
+ Entfernte und gekürzte Szenen (ca. 17 Min.)
+ Outtakes (ca. 4 Min.)
+ Kickstarter-Trailer, US-Trailer, HELLRAISER-Trailer
