"Hellsing - Gesamtausgabe" erscheint als Blu-ray Disc-Steelbook
20.04.2026 (Karsten Serck)
Hardball Films veröffentlicht "Hellsing" als Gesamtausgabe auf Blu-ray Disc. Die auf einem Manga von Kouta Hirano basierende Horror-Anime-Serie von Yasunori Urata erscheint am 05.06.2026 als Blu-ray Disc-Steelbook. Alle Episoden werden auf zwei Blu-ray Discs wird mit deutschem DTS HD MA 5.1-Ton und japanischem PCM Stereo-Ton präsentiert.
Anzeige
