AIM stellt neue hochentwickelte Ethernet-Kabel NA X und NA4 vor

Bildquelle: AIM / IAD GmbH

AIM Electronics entwickelt bereits seit Jahrzehnten Kabelsysteme für professionelle und audiophile Anwendungen. Jetzt hat man mit NA X und NA4 neue Ethernet-Kabel vorgestellt und erweitert das bestehende Portfolio um zwei speziell für den Einsatz im Musikbereich konzipierte Modelle.

Das NA4 positioniert sich als Performance LAN-Kabel, das NA X stellt das Flaggschiff unter den AIM-Netzwerkverbindungen dar. Beide Modelle sollen sich besonders durch ihre aufwändige Konstruktion, ausgewählte Materialien und eine durchdachte Abschirmtechnik auszeichnen. Ziel ist es, die Voraussetzungen für eine zuverlässige und stabile Signalübertragung in digitalen Musiksystemen zu schaffen.

Beim NA4 kommen vier Paare massiver Lauter aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer zum Einsatz, die jeweils von zwei versetzt angeordneten Alumuniumfolien und einem hochdichten Kupfergeflecht umgeben sind. Die dreifache Abschirmung soll elektromagnetische und niederfrequente Störeinflüsse wirksam reduzieren.

Im NA X sind acht einzeln beschichtete OFC-Leiter integriert, die zusätzlich mit reinstem Silber veredelt sind. Eine aufwendig entwickelte, geschäumte Isolierung namens „Air 2“ soll die kapazitive Belastung des Signals minimieren und die Hochfrequenzeigenschaften verbessern.

Die Vorteile der Hoplon-Mehrschichtabschirmung (aus der Pressemitteilung):

Die Hoplon-Technologie kombiniert vier aufeinander abgestimmte Abschirmelemente, um Netzwerksignale effektiv vor internen und externen Störeinflüssen zu schützen.

Das leitfähige Material Pulshut® MU unterdrückt Strahlungsemissionen des Kabels sowie Leitungseinstreuungen aus der Stromversorgung – für ein ruhigeres akustisches Umfeld.

Eine vollflächige Kupferabschirmung wirkt über den gesamten Frequenzbereich hinweg und bietet besonderen Schutz im Audioband.

Ein hochdichtes Kupfergeflecht verstärkt die Dämpfung niederfrequenter Störungen.

Eine äußere Aluminiumabschirmung bietet zusätzlichen Schutz vor hochfrequentem Rauschen und bleibt auch bei der Verarbeitung verdrillter Leitungen flexibel und rissfest.

Ein weiteres technisches Merkmal des AIM NA X ist die asymmetrische Anordnung der sogenannten Drain-Wires. Das sind spezielle Entstörleiter, die an einem Ende des Kabels angeschlossen sind, am anderen jedoch nicht. Das soll eine gezielte Ableitung von Störungen ermöglichen. Die korrekte Laufrichtung ist auf dem Kabel gekennzeichnet und sollte bei der Installation unbedingt beachtet werden.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Kabel sind ab sofort im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für das NA4 beginnt bei 399 Euro, das NA X ist ab 2.949 Euro (jeweils inkl. MwSt.) verfügbar. Beide Modelle stehen in Längen von 0,5 bis 5 Metern zur Verfügung, weitere Längen sind auf Anfrage erhältlich.

Weitere Infos unter: www.aim.audio

