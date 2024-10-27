News
"Godzilla Minus One" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
28.10.2024 (Karsten Serck)
Peppermint Anime veröffentlicht "Godzilla Minus One" im Dezember auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der japanische Godzilla-Film der Toho-Studios aus dem Jahr 2023 erscheint am 12.12.2024 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und einfache Blu-ray Disc. "Godzilla Minus One" wird auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit deutschem DTS HD MA 5.1- und japanischem Dolby Atmos-Ton präsentiert.
Am 18.05.2025 erscheint auch noch eine Deluxe Edition, die zusätzlich die Schwarz/Weiss-Fassung des Films, ein Booklet und Artcards enthält.
- Godzilla Minus One - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla Minus One - Deluxe Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla Minus One [Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla Minus One - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Godzilla Minus One - Deluxe Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Godzilla Minus One [Blu-ray] bei jpc.de
- Godzilla Minus One - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Godzilla Minus One - Deluxe Edition [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Godzilla Minus One [Blu-ray] im Plaion Shop
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.