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"Foreigner: 4" erscheint als SACD von Analogue Productions

Das High End-Label Analogue Productions veröffentlicht "Foreigner: 4" auf SACD. Nachdem das Album aus dem Jahr 1981 mit den Hits "Waiting For A Girl Like You" und "Urgent" bereits in der "Atlantic 75 Series" als Doppel-LP mit zwei 45 RPM-Schallplatten veröffentlicht wurde, erscheint voraussichtlich um den Jahreswechsel herum auch eine Hybrid-SACD.

Die Veröffentlichungstermine von Analogue Productions sind etwas vage und können sich durch die Abläufe in der Produktion der meist nur in kleinen Serien gefertigten Sondereditionen auch immer wieder verschieben.

Tracklisting

1. Night Life

2. Juke Box Hero

3. Break It Up

4. Waiting For A Girl Like You

5. Luanne

6. Urgent

7. I'm Gonna Win

8. Woman In Black

9. Girl On The Moon

10. Don't Let Go

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