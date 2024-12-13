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Econic Speakers stellt Mundorf AMT-Hochtöner vor und bietet 500 Euro Rabatt

Bildquelle: Econic Speakers

Econik Speakers erweitert die Konfigurationsmöglichkeiten seiner Lautsprecher: Ab sofort kann man die Modelle mit einem speziell angepassten AMT-Hochtöner von Mundorf bestellen. Das Upgrade bietet eine weitere Option zum bereits ausgezeichneten SEAS Excel Kalottenhochtöner und richtet sich, nach Angaben des Herstellers, insbesondere an Musikliebhaber, die maximale Präzision und Reinheit suchen.

Der AMT-Hochtöner soll sich durch außergewöhnliche Dynamik, absolute Klarheit und minimalste Verzerrungswerte auszeichnen. Gezielte Anpassungen an die Lautsprecher von Econik Speakers ermöglichen die nahtlose Integration ins Klangkonzept und garantieren ein facettenreiches Hörerlebnis.

Der Aufpreis beträgt normalerweise 600 Euro pro Paar für das Upgrade auf den Mundorf AMT. Anlässlich der Einführung des neuen Hochtöners bietet Econic Speakers aber bis einschließlich 31. Dezember 2024 satte 500 Euro Rabatt auf alle Lautsprecherpaare, die mit dem neuen AMT-Hochtöner ausgestattet sind. Das Upgrade kostet demnach dann nur 100 Euro pro Paar.

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