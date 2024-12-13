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Sky Stream mit bis zu 50% Rabatt

Sky bietet für kurze Zeit "Sky Stream" ab 5 EUR im Monat an. Das Free TV-Streaming-Angebot mit rund 60 HD-Sendern wird mit 50% Rabatt im ersten Jahr angeboten. Auch die "Sky Stream"-Pakete inklusive Entertainment, Cinema, Netflix und Paramount+ sind mit bis zu 20% Rabatt im Angebot. Bei allen Paketen ist die Sky Stream Box inklusive und Discovery+ kann optional für ein Jahr ohne Aufpreis genutzt werden.

www.sky.de

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