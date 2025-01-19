"Der Exorzist 3" erscheint auf Blu-ray Disc
NSM veröffentlicht "Der Exorzist 3" erneut auf Blu-ray Disc. Die von William Peter Blatty 1990 inszenierte Fortsetzung des Horror-Klassikers erscheint am 27.02.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u.a. Interviews, Featurettes und alternative Szenen dabei.
Die Blu-ray Disc-Neuauflage enthält lediglich die Kinfoassung während die bereits 2023 veröffentlichte "Special Edition" zusätzlich mit dem rund fünf Minuten kürzeren "Legion Director's Cut" auf einer zweiten Blu-ray Disc ausgestattet ist.
- Der Exorzist 3 - Director's Cut [Blu-ray] bei Amazon.de
- Der Exorzist 3 - Director's Cut [Blu-ray] bei jpc.de
Am 27.03.2025 veröffentlicht Plaion Pictures "Exorzist 2: Der Ketzer" als Blu-ray Disc-Mediabook.
- Exorzist 2: Der Ketzer - Mediabook [Blu-ray] bei Amazon.de
- Exorzist 2: Der Ketzer - Mediabook [Blu-ray] bei jpc.de
- Exorzist 2: Der Ketzer - Mediabook [Blu-ray] im Plaion Shop
bereits erhältlich:
- Der Exorzist - Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Der Exorzist - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Der Exorzist - Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Der Exorzist - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.