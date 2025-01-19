News

"Der Exorzist 3" erscheint auf Blu-ray Disc

20.01.2025 (Karsten Serck)

NSM veröffentlicht "Der Exorzist 3" erneut auf Blu-ray Disc. Die von William Peter Blatty 1990 inszenierte Fortsetzung des Horror-Klassikers erscheint am 27.02.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u.a. Interviews, Featurettes und alternative Szenen dabei.

Die Blu-ray Disc-Neuauflage enthält lediglich die Kinfoassung während die bereits 2023 veröffentlichte "Special Edition" zusätzlich mit dem rund fünf Minuten kürzeren "Legion Director's Cut" auf einer zweiten Blu-ray Disc ausgestattet ist.

Am 27.03.2025 veröffentlicht Plaion Pictures "Exorzist 2: Der Ketzer" als Blu-ray Disc-Mediabook.

bereits erhältlich:

