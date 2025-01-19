News

Aktiv-Subwoofer S 6000 SW für 299,99 EUR bei Lautsprecher Teufel

Bei Lautsprecher Teufel gibt es weiterhin den "Winter-Sale" mit zahlreichen Angeboten und interessante Bundles, zum reduzierten Preise. So gibt es z.B. den Aktiv-Subwoofer S 6000 SW für 299,99 EUR. Wer sich schnell entscheidet, für den übernimmt Teufel 50% der Versandkosten. Dafür einfach folgenden Code im Warenkorb eingeben:

VKF-KXS

teufel.de/aktion

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.