ARD & ZDF bekommen TV-Rechte für Fußball-EM 2028

ARD und ZDF haben über die gemeinsame Sportrechte-Agentur SportA die Übertragungsrechte für die Fußball-EM 2028 in Großbritannien und Irland erworben. Der Rechte-Erwerb erfolgte im Zuge einer Ausschreibung durch die UEFA und nach Zustimmung der jeweils zuständigen Gremien bei ARD und ZDF. Die beiden Öffentlich-Rechtlichen Sender können mit den TV-Rechten alle 51 Spiele der UEFA EURO 2028 zeigen.

Darüber hinaus werden ARD und ZDF auch Länderspiele im Rahmen der UEFA Nations League sowie Vorbereitungs- und Qualifikationsspiele für die Fußball-WM 2026 und die EM 2028 übertragen.

Bei der EM 2024 wurden die Spiele neben ARD und ZDF auch von der Deutschen Telekom in besserer Ultra HD-Qualität übertragen. Allerdings handelt es sich dabei lediglich um ein Upscaling, da vom Host Broadcaster der EM auch nur ein 1080p-Signal produziert wurde - immerhin aber inklusive HDR. Ob sich die technischen Rahmenbedingungen bis zur EM 2028 verbessern, ist noch offen. ARD und ZDF senden bislang lediglich in 720p via Satellit und 1080p via DVB-T2 HD.

