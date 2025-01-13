News

Exklusivrabatt für den AIRY OPEN TWS bei Lautsprecher Teufel

Lautsprecher Teufel hat mit dem AIRY OPEN TWS einen leistungsfähigen Open Ear-Kopfhörer im Sortiment. Nach dem Produkt-Launch war das neue True Wireless In-Ear-Headphone schnell ausverkauft. Man hier ist hier schon am Nachproduzieren, etwa drei Wochen muss man sich aber noch gedulden, bevor man den AIRY OPEN TWS in Händen halten kann. Um die Wartezeit angenehmer zu gestalten, gewährt der Hersteller einen exklusiven Rabatt von 10%. Der Gutschein ist im Warenkorb einlösbar und gilt bis zum 22. Januar 2025.

Alle Infos zum Open Ear TWS-Kopfhörer auch in unserem Test:

