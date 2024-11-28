XXL-TEST: Teufel Airy Open TWS - Berliner Interpretation des neuesten Kopfhörer-Trends

Der brandneue Teufel Airy Open TWS, wahlweise in weißer oder schwarzer Variante lieferbar, ist Teufels erster TWS-Kopfhörer, der nach dem "Open Ear"-Prinzip arbeitet. Das heißt in der Praxis: Der Gehörgang bleibt frei - und aus diesem Grunde nimmt der Träger die Umgebung nahezu vollständig wahr. Trotzdem kann man natürlich hören oder einem Hörbuch lauschen. Teufel sieht den Airy Open TWS als den perfekten Partner zum Beispiel beim Joggen oder Radfahren, aber auch, wenn man z.B. mit den Kids zuhause ist, alles wahrnehmen sollte, aber auch die aktuelle Lieblings-Playlist hören möchte, sind die Airy Open TWS das richtige Produkt. Teufel fokussiert eine unkomplizierte, zügige Handhabung. Daher ist bei diesem Modell eine App-Einbindung nicht vorgesehen.

Earbud außen

Earbud innen im Detail mit 14,2 mm Fullrange-Treibern

Sehr praktisch, wie wir gleich festgestellt haben: Earhook- und Earbud-Position sind einstellbar, dadurch ist ein perfekter Sitz unter allen Bedingungen garantiert, für exzellenten Tragekomfort und für besten Klang. Die TWS sind nach IPX4-Norm vor Regenschauern geschützt. Pro Earbud haben die Teufel-Ingenieure zwei Mikrofone im Sinne bester Sprachqualität bei Telefonaten verbaut. Für einen Preis von 119,95 EUR wird also eine Menge geboten, und Teufel macht genau das Richtige: Man entert relativ früh einen Markt, der Potential bietet, was man daran erkennen kann, dass immer mehr namhafte Hersteller Open Ear-TWS ins Produkt-Portfolio aufnehmen.

Touch-Flächen außen

Bequemer Sitz

Verbaut in den Ohrstücken sind 14,2 mm messende Fullrange-Treiber. Außen an den Ohrstücken sitzen Touch-Flächen, mit denen man elementare Wiedergabefunktionen ebenso steuern kann wie eigenehde Anrufe und den Sprachassistenten, der im jeweiligen Smartphone arbeitet.

Case von oben

Case von unten

Case von innen

Rückseite mit USB-C-Anschluss

In den Eaarbuds sitzen jeweils Lithium Ionen-Akkus (3,85V/70 mAh), im Case ebenfalls in Lithium Ionen-Akku (3,7V/650 mAh). Mit einer Ladung sind Akkulaufzeiten von bis zu 6 Stunden möglich, 20 Stunden stecken noch im Case, sofern dieses voll geladen ist. Hinzu kommt eine Schnellladefunktion: 10 Minuten nur müssen sich die Earbuds im Case aufhalten, das reicht schon wieder für 90 Minuten Spielzeit. Eine praktische Funktion ist auch das akkuschonende Auto-Standby nach 10 Minuten.

Nun haben wir eine Übersicht über die Funktionen der beiden Touch-Zonen außen am linken und am rechten Ohrpassstück:

Linker Earbud/Spielbetrieb:

Circa 1 Sekunde berühren: Wiedergabe stoppt. Erneut eine Sekunde berühren: Wiedergabe wird fortgesetzt.

Länger auf die Touchfläche drücken: Lautstärke wird abgesenkt

Zweimal drücken: Titelsprung nach hinten

Dreimal drücken: Starten des Sprachassistenten, in unserem Fall Apple Siri

Linker Earbud/Telefonate:

Zweimal drücken: Anruf annehmen

Für zwei Sekunden drücken: Anruf ablehnen

Dreimal drücken: Zwischen zwei Anrufen hin- und herschauten

Rechter Earbud/Spielbetrieb:

Circa 1 Sekunde berühren: Wiedergabe stoppt. Erneut eine Sekunde berühren: Wiedergabe wird fortgesetzt.

Länger auf die Touchfläche drücken: Lautstärke wird erhöht

Zweimal drücken: Titelsprung zum nächsten Titel

Dreimal drücken: Starten des Sprachassistenten

Rechter Earbud/Telefonate:

Identische Funktionen wie beim linken Earbud

Lade-Case, Knopf vorne mittig:

Teufel Airy Open TWS im Case

Einmal drücken: Anzeige des Ladestands

2 Sekunden drücken: Initiieren des BT-Pairings

4 Sekunden drücken: Device-Liste wird gelöscht

Zweimal drpcken, anschließend vier Sekunden lang den Knopf gedrückt halten: TWS Pairing/Reset

Auf der zweiten Seite des Tests beschäftigen wir uns mit dem Tragekomfort und der Freisprecheinrichtung, dem Klang, fertigen einen Konkurrenzvergleich an und ziehen das Gesamtfazit.

