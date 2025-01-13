News

eversolo präsentiert Hightech-Streamer DMP-A6 Master Edition Gen 2

Bildquelle: eversolo

Den vielseitigen und leistungsfähigen eversolo DMP-A6 Master Edition hatten wir Mitte 2024 im Test und dort konnte uns der kompakte Tausendsassa mit exzellenter Bauteil-Bestückung und exzellenten akustischen Eigenschaften bereits für sich gewinnen. Nachdem nun vor kurzer Zeit das Modell DMP-A6 Gen 2 auf den Markt gebracht wurde, stellt eversolo jetzt die Master Edition in zweiter Generation vor und verspricht beeindruckende Upgrades für die DMP-A6 Master Edition Gen 2. Unter anderem zwei Femtosekunden-Audiotaktgeber für minimalen Jitter, ein OPA1612-Operationsverstärker-Array für geringste Verzerrungen und einen optisch anpassbaren Lautstärkeregler mit RGB-Beleuchtung. Zudem werden alle Funktionsmerkmale, Optionen und Einstellungsmöglichkeiten, die bereits sehr umfangreich waren, beim neuen Modell beibehalten. Auch die beiden ESS ES9038Q2M DAC-Chips und der integrierte 10-Band-EQ kommen erneut zum Zug.

Der eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 soll bereits im Januar 2025 erhältlich sein. Der UVP beträgt 1.299 Euro.

