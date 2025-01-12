News

"Steven Wilson: The Overview" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

Steven Wilson veröffentlicht am 14.03.2025 sein neues Album "The Overview" auf Blu-ray Disc, CD und LP.

Die Blu-ray Audio ist mit einem Dolby Atmos-Mix sowie DTS HD MA 5.1 und Stereo-Abmischungen ausgestattet. Außerdem sind die beiden Tracks "Objects Outlive Us" und "The Overview" auch als zusätzliche Instrumental-Versionen dabei.

Die Schallplatte wird im "Half Speed Mastering"-Verfahren produziert und ist bei jpc.de auch als exklusive Grey Vinyl-Edition erhältlich.

Bereits am 21.02.2025 erscheint Steven Wilsons "Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall" auch auf Ultra Blu-ray.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.