Exklusive "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"-Vorschau bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt eine exklusive Vorschau zur neuen Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power). Während der erste Trailer auch bereits auf YouTube veröffentlicht wurde, wird das neue "Sneak Peek" exklusiv bei Amazon präsentiert.

Die Vorschau kann auf dieser Seite bei Amazon Prime Video abgerufen werden. Der Clip ist 49 Sekunden lang und weist am Ende auf einen neuen Teaser-Trailer hin, der am 14.07.2022 veröffentlicht werden soll.

"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" wird ab dem 02.09.2022 bei Amazon Prime Video mit jeweils einer neuen Episode pro Woche gezeigt.

"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" - offizielle Synopsis:

Die neue Serie von Amazon Studios bringt zum ersten Mal die heldenhaften Legenden des sagenhaften Zweiten Zeitalters der Geschichte von Mittelerde auf den Bildschirm. Dieses epische Drama spielt Tausende von Jahren vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens Der Hobbit und Der Herr der Ringe und wird die Zuschauer in eine Ära zurückversetzen, in der große Mächte geschmiedet wurden, Königreiche zu Ruhm aufstiegen und in den Ruin stürzten, ungeahnte Helden auf die Probe gestellt wurden, die Hoffnung am seidenen Faden hing und der größte Bösewicht, der je Tolkiens Feder entsprungen ist, der die ganze Welt in Dunkelheit zu hüllen drohte.

Die Serie beginnt in einer Zeit des relativen Friedens und folgt einem Ensemble von bekannten und neuen Charakteren, die sich dem lange befürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges über die majestätischen Wälder der Elfenhauptstadt Lindon und das atemberaubende Inselreich Númenor bis hin zu den entlegensten Winkeln der Landkarte werden diese Königreiche und Figuren ein Vermächtnis schaffen, das noch lange nach ihrem Tod weiterleben wird.

