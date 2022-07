News

"Batman and Superman: Battle of the Super Sons" erscheint auf Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht "Batman and Superman: Battle of the Super Sons" im September auf Blu-ray Disc. Der DC-Animationsfilm mit den beiden Superhelden-Nachkömmlingen als Retter der Welt erscheint am 15.09.2022 auf Blu-ray Disc.

In den USA ist auch eine Ultra HD Blu-ray geplant. Hierzulande wird "Batman and Superman: Battle of the Super Sons" zumindest auf digitalen Plattformen auch in 4K erhältlich sein.

