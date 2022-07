News

Survival-Sequel "The Reef: Stalked" im September auf Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "The Reef: Stalked" im September auf Blu-ray Disc.

Die Fortsetzung von "The Reef – Schwimm um dein Leben!" von "Black Water: Abyss"-Regisseur Andrew Traucki erscheint am 30.09.2022 auf Blu-ray Disc. Eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung ist nicht geplant.

Die Blu-ray Disc wird über deutschen und englischen DTS HD MA 5.1-Ton verfügen. Als Bonus-Material sind "Behind The Scenes"-Aufnahmen und ein "13 Fragen an Cast"-Special geplant.

