"Evil Does Not Exist" im August auf Blu-ray Disc

Pandora Film veröffentlicht "Evil Does Not Exist" (Aku wa sonzai shinai) im August auf Blu-ray Disc. Das japanische Drama von "Drive My Car"-Regisseur Ryûsuke Hamaguchi über die Bedrohung eines Dorfes durch die Baupläne eines Konzerns aus Tokio läuft seit dem 18.04.2024 in den deutschen Kinos und erscheint am 22.08.2024 auf Blu-ray Disc.

Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich mit deutschem und japanischem Original-Ton in DTS HD MA 5.1 ausgestattet sein.

