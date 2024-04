News

Thriller "You Can't Run Forever" im Juni auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "You Can't Run Forever" im Juli auf Blu-ray Disc. Der Thriller mit J.K. Simmons auf einer mörderischen Verfolgungsjagd durch die Wälder erscheint am 12.07.2024 auf Blu-ray Disc. Regie führte Michelle Schumacher (I'm Not Here), die mit Simmons im echten Leben verheiratet ist.

Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich mit deutschem und englischem Original-Ton in DTS HD MA 5.1 ausgestattet sein.

