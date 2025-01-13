News

"The Sixth Sense" & "Signs" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

14.01.2025 (Karsten Serck)

The Sixth Sense 4k Ultra Hd Blu Ray Steelbook

Disney veröffentlicht "The Sixth Sense" und "Signs" auf Ultra HD Blu-ray. Beide Filme von M. Night Shyamalan erscheinen am 20.12.2024 als limitiertes Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Beide 4K-Steelbooks werden in Deutschland exklusiv bei Amazon erhältlich sein. Der deutsche Ton wird in DTS HD HR 5.1 und der englische Original-Ton in DTS HD MA 5.1 präsentiert.

Update: Nach den Steelbooks erscheinen "The Sixth Sense" und "Signs" am 07.03.2025 als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung:

Auch "Willow" erscheint nach dem 4K-Steelbook noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray.

M. Night Shyamalans neuester Film "Trap: No Way Out" ist seit dem 24.10.2024 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich.

