XXL-TEST: Vorstufe/Streamer/DAC EverSolo DMP-A6 "Master Edition" - Technik-Meisterwerk für knapp 1.300 EUR?

Streamer, DAC und Vorstufe zu einem sehr verheißungsvollen Preis vereint der kompakte EverSolo DMP-A6 in der Master Edition für 1.299 EUR. Wichtige Eigenschaften der Master Edition beinhalten zum Beispiel duale Femto-Master-Clocks von Accusilicon sowie deutlich bessere und leistungsfähigere Operationsverstärker. Die OPA1612 von Texas Instruments warten mit dreimal niedrigeren Rauschwerten im Vergleich zum normalen Modell auf. Weiter finden sich optische "Spezialitäten" wie den orange anstatt blau leuchtenden Ring um den Lautstärkeregler und das Master Edition- und das EverSolo-Logo in Gold.

In Gold gehaltene Master Edition- und EverSolo-Logos

Merkmale des DMP-A6 sind generell ein Android 11-Betriebssystem, ein rechenstarker Quad Core-ARM Cortex A55 Prozessor und ein 6 Zoll messendes farbiges LCD-Touchscreen-Display auf der Frontblende des kompakten Devices. Selbstverständlich unterstützt der DMP-A6 „Master Edition“ relevante Musikstreaming-Services wie beispielsweise Tidal, Spotify, Apple Music, Deezer, Qobuz, Highresaudio, Napster oder Amazon Music. Auch das Roon ready-Zertifikat fehlt nicht. Gesteuert wird alles über die EverSolo Controller Mobile App – Screenshots der App folgen später in diesem Test.

Kommen wir nun zu den Details des EverSolo DMP-A6 "Master Edition". An Bord befinden sich, gleich in doppelter Ausfertigung, ES9038Q2M DAC-Chips des in der Branche sehr geschätzten Herstellers ESS. Die Folge: Eine absolut exakte Konvertierung des digitalen Signals in ein analoges Signal. Der D/A-Wandler bietet Support für hochauflösende Audio-Daten mit bis zu 768 kHz/32-Bit, DSD bis DSD512 und ist darüber hinaus MQA-kompatibel. Interessantes weiteres Feature ist auch der Mehrkanal-DSD-HDMI-DOH-Chip, der es ermöglicht, ein DSD-Master-Sound-Signal mit enormer HDMI-Taktpräzision umzuwandeln. Wichtig als Ergänzung zum HDMI-Anschluss ist, dass es ein reiner HDMI-Audioausgang ist und kein HDMI-Terminal mit ARC für die Verbindung mit dem Smart-TV.

Gesamte Rückseite

Im Detail

Hinten finden sich in der Übersicht: XLR- und Cinch-Verbindungen (Analog Out), optischer und koaxialer Digitalausgang, USB-C, optisch und koaxial als digitale Eingänge, 2 x USB 3.0, wie schon erwähnt der HDMI Audio Out und eine Gigabit LAN Ethernetschnittstelle.

Der DMP-A6 in der Master Edition ist mit einer XMOS 316 USB-Schnittstelle der dritten Generation bestückt. Diese garantiert eine optimale Empfangsqualität und die extrem präzise Dekodierung des USB-Audiostreams. Bis zu 768 kHz/32-Bit (PCM) und bis zu DSD512 werden nativ entgegengenommen. Ferner können auch MQA-codierte Audiodateien wiedergegeben werden. Als weiteres Verbindungsmerkmal stehen z.B. optische Digitalanschlüsse bereit, die bis zu DSD64 (DoP) und bis zu 192 kHz/24-Bit (PCM) supporten. Im Schaltkreis des DMP-A6 Master Edition arbeiten weiterhin zwei besonders exakt arbeitende ACCUSILICON FEMTOSECOND-Taktoszillatoren, die eine konsequent reine, klare Klangqualität sicherstellen – denn sie reduzieren Jitter (Zeitlauffehler im digitalen Audiosignal) spürbar.

Intern ist der EverSolo DMP-A6 in der Master Edition mit einem integrierten Speicher von 4 GB DDR plus 32 GB eMMC versehen. Das ist für die Nutzung zahlreicher Anwendungen hilfreich. Ein Steckplatz, kompatibel zu einer 4 TB M.2 NVME 2280 SSD, kann ohne das Entfernen des Gehäuses installiert werden. Damit hat man die Option, Musik auf direktem Weg lokal speichern zu können, verbunden mit überaus schneller Zugriffsmöglichkeit. Weil eine SSD ohne bewegliche Bauteile zum Einsatz kommt, werden hohe Temperaturen vermieden, und zusätzlich werden keine neuen, zusätzlichen Vibrationen erzeugt.

Nicht selten ist eine suboptimale Netzteilsektion für eine deutliche Klangverschlechterung verantwortlich, die sich in der Praxis beispielsweise durch störendes Rauschen bemerkbar macht. Der DMP-A6 in der Master Edition verhindert dies effektiv und bringt ein besonders rauscharm arbeitendes Netzteil mit. Mehrere Kondensatoren reduzieren Störungen effektiv. Auch wurde die Filterschaltung speziell für den Wechselstromeingang ausgelegt. Das heißt, dass hochfrequentes Rauschen von 100 kHz bis 5 MHz reduziert wird.

Zu erwähnen wäre auch die symmetrische analoge Vorverstärkerschaltung vom DAC-Chip zu den XLR- sowie Cinch (RCA) Stereoausgängen. Diese konstruktive Maßnahme hat ein reduziertes Rauschen und eine bessere Kanaltrennung zur Folge. - was zu einen niedrigen Rauschen und zu einer besseren Kanaltrennung führt. Für einfaches drahtloses Streaming vom Smartphone oder Tablet verfügt das Device über Bluetooth 5.0, die Umsetzung wird mittels des Qualcomm-Chipsatzes QCC5125 realisiert. Unterstützt werden SBC, AAC, aptX LL, aptX HD und auch LDAC.

Hier alle Ausstattungsmerkmale in der Übersicht:

QR-Code für die Verbindung mit dem Smartphone

Hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumlegierung mit gebürsteter Oberfläche

Quad-Core ARM Cortex-A55-Prozessor für erstklassige Rechenleistung

6 Zoll messender LCD-Farb-Touchscreen

Android 11 mit tiefgreifenden Anpassungen für optimale Performance unter allen Bedingungen

4 GB DDR+32GB eMMC Speicher

Unterstützt M.2 NVME 3.0 SSD (nicht enthalten), bis zu 4TB

Überragende D/A-Wandler vom Typ ESS ES9038Q2M DAC (2 x)

DSD512, PCM768KHz@32Bit und MQA Volldecodierung

USB/XMOS in 3. Generation des XU316 - verantwortlich für höhere Leistung und Verarbeitungsgeschwindigkeit

Synchrone Dual-Clock-Verarbeitung mit enorm kleinem Jitter und extrem hoher Genauigkeit

Komplett symmetrische Schaltung, symmetrischer XLR- und unsymmetrischer RCA-HiFi-Vorausgang

2 x DOH-Chips mit Support für HDMI DSD Native und D2P Mehrkanal-Ausgang

Hochwertiges Qualcomm QCC5125 Bluetooth 5.0 Modul inclusive aptX-HD

Spezielles Netzteil mit außerordentlich geringem Rauschen

Präsentationsmöglichkeit für die Mastering-Audioformate DSD (.dsf/.dff/.ios/.dst), APE, FLAC, WAV, MQA, etc.

Personalisierte Musikverwaltung, Textabgleich sowie Musikdatenabgleich

Von EverSolo entwickelte EOS-Audio-Engine, die SRC-Beschränkungen global umgeht

Unterstützung von Direct Audio in APPs von Drittanbietern (Apple Music Hi-res Direct Output)

Komplette Dekodierungs- und Rendering-Unterstützung für MQA am optischen, koaxialen und USB-Eingang usw.

USB, optischer/koaxialer Digitalausgang, HDMI Digital Audio Bit-Perfect-Ausgang

Unterstützung eines externen optischen USB-Laufwerks für die Wiedergabe von CDs und fürs CD-Rippen

Support u.a. von Qobuz, Highresaudio, Amazon Music, Ready, Spotify Connect, Tidal Connect, Air Play2 und DLNA

Unterstützung von NFS, SMB, Web DAV, UPnP-Protokollen für den Zugriff auf im LAN freigegebene Speichergeräte

Unterstützung des integrierten SMB-Netzwerk-Medienfreigabedienstes für die einfache Freigabe lokaler Medien

App zur komfortablen Einrichtung/Steuerung/Bedienung für Android/IOS Mobiltelefone und Tablets

