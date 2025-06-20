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SciFi-Thriller "Escape from the 21st Century" erscheint auf Blu-ray Disc

Atlas Film veröffentlicht "Escape from the 21st Century" (Cong 21 shiji anquan cheli) auf Blu-ray Disc. Der chinesische Science Fiction-Thriller vom Fantasy Filmfest 2024 über zwei Freunde, die eine Möglichkeit entdecken, 20 Jahre in die Zukunft und zurück zu reisen, erscheint am 04.09.2025 mit DTS HD MA 5.1-Ton in Deutsch und Mandarin auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist ein Trailer geplant.

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