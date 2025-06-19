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"Summer Sale" im Plaion Shop
19.06.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Plaion Pictures präsentiert im eigenen Online-Shop eine "Summer Sale"-Aktion. Im Angebot sind 100 Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Editionen. Mit dabei sind neben eigenen Titeln von Plaion auch Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs von Sony und StudioCanal. Die Angebote gelten bis Montag Abend bzw. solange der Vorrat reicht:
- Summer Sale im Plaion Shop (bis 23.06. 23:55 Uhr)
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