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"Summer Sale" im Plaion Shop

Plaion Pictures präsentiert im eigenen Online-Shop eine "Summer Sale"-Aktion. Im Angebot sind 100 Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Editionen. Mit dabei sind neben eigenen Titeln von Plaion auch Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs von Sony und StudioCanal. Die Angebote gelten bis Montag Abend bzw. solange der Vorrat reicht:

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