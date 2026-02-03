News

Epson mit neuem 30.000-Lumen-4K-Projektor und Ultrakurzdistanz-Modell auf der ISE

Epson EB-QX2030B, Bildquelle: Epson

Auf der ISE 2026 in Barcelona präsentiert Epson mehrere neue Projektionslösungen. Im Mittelpunkt steht klar der EB-XQ2030B, laut Hersteller der weltweit kleinste und leichteste 4K-Projektor mit 30.000 Lumen. Das Modell richtet sich vor allem an Rental-&-Staging-Anwendungen sowie anspruchsvolle Festinstallationen wie Museen, immersive Räume oder Signage-Projekte. Der Marktstart ist für Sommer 2026 geplant.

Im EB-XQ2030B kombiniert Epson die 3LCD-Technologie mit 4K-Crystal-Motion für besonders hohe Helligkeit und bietet eine große Objektivpalette (0,39-11:1). Außerdem umfangreiche Schnittstellen-Bestückung inklusive HDMI, 12G-SDI und HDBaseT sowie Funktionen für Stacking und Edge-Blending. Auf der Messe wird er mit dem neuen ELPLU07H Short-Throw-Objektiv an einer konvex gebogenen Leinwand demonstriert. Die Installation belegt, dass Projektion mit hoher Helligkeit auch auf komplexen Oberflächen mit homogener Ausleuchtung und geometrisch hoher Präzision möglich ist.

Epson EB-870Ei

Ebenfalls neu ist der EB-870Ei, ein interaktiver Ultrakurzdistanzprojektor für Schulen und den Bildungsbereich. Er soll große, reflexionsarme Bilder ohne Schattenwurf ermöglichen und bietet Miracast, Wi-Fi, Ethernet sowie USB-C-Anbindung. Verbesserte interaktive Stifte, eine vereinfachte Wandhalterung und ein stärkeres Soundsystem gehören zur Ausstattung.

Epson präsentiert die Neuheiten im Rahmen der multisensorischen Installation „Infinity“, die zeigen soll, wie Projektion immersive Erlebnisräume schaffen kann.

„Auf unserem Stand der ISE 2026 werden Besucher:innen mehr als nur Projektionen sehen – sie werden vielmehr ein multisensorisches Erlebnis haben“, verspricht Massimo Pizzocri, Vice President, Epson Europe. „Unser Stand wird die Kraft kreativer Projektionen aufzeigen und eindrucksvoll belegen, wie Projektion Räume gestaltet, Emotionen erzeugt und ungewöhnliche Erlebnisse bietet. Ob mit großen Installationen in Signage-Anwendungen, im Bildungswesen, in Konferenzräumen oder im Home-Entertainment: Epson setzt erneut Standards, was Projektion leisten kann.“

Wichtige Produktmerkmale des EB-XQ2030B (lt. Pressemitteilung)

30.000 Lumen Helligkeit und 4K-Auflösung mit der 4K-Crystal-Motion-Technologie von Epson

Kompaktes und leichtes Design vereinfacht den Transport und die Lagerung.

Große Palette kompatibler Objektive mit Abbildungsverhältnissen von 0,39 bis zu 11:1. Neue Objektivdesigns verfügbar inklusive L-förmiger und gerader Ultrakurzdistanzoptiken

Leistungsfähiges Kühlsystem

SDM-Steckplatzkompatibilität für mehr Anschlussmöglichkeiten. Unterstützt AVoIP- und Media-Player-Module je nach Anforderungen. Der Projektor wird nach Markteinführung ebenfalls SDM-Karten von HIVE, Matrox und Apantac unterstützen.

Anschlussmöglichkeiten einschließlich HDMI in/out, 12G-SDI in/out und HDBaseT

Kamerafunktionen für „Simple-Stacking“ und „Edge-Blending“. Kompatibel mit dem Epson Projector Professional Tool (EPPT) und dem Epson Projector Config Tool (EPCT)

Wichtige Produktmerkmale des neuen EB-870Ei (lt. Pressemitteilung

Neu konstruierte Wandhalterung für eine schnellere und einfachere Installation

Epson Setting Assistant App, die eine einfachere Einrichtung und Ausrichtung auf die erforderlichen Anzeigeabmessungen ermöglicht

Neue interaktive Stifte mit besserem Schreibgefühl und wiederaufladbarem Akku

Neue Controlbox mit USB-C-Anschluss für die interaktive Steuerung und das Laden des angeschlossenen Quellgeräts

