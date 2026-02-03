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Großangriff im Heimkino: Lautsprecher und drei AV-Modelle von ARCAM plus neue JBL-Prozessoren und Einbaulautsprecher

JBL SCL-Einbaulautsprecher, Bildquelle: JBL

Die HARMAN Luxury Audio Group kündigt auf der in Barcelona stattfindenden ISE 2026 eine umfangreiche Erweiterung des eigenen Portfolios an Audiokomponenten an. Darunter sind neun Lautsprecher und drei AV-Prozessoren von JBL Synthesis. Außerdem gibt es die ersten AV-Modelle der ARCAM Radia-Serie zu sehen und mit der Vorstellung der neuen Radia Lautsprecher-Baureihe markieren die Briten die Rückkehr zum Lautsprecherdesign.

Insgesamt neun neue JBL Synthesis Custom Lautsprecher (SCL) sowie drei Signalverarbeitungs- und Verstärkerkomponenten der nächsten Generation stellen, so JBL, die größte Weiterentwicklung der Marke in den letzten Jahren dar. Die neue Produktreihe feiert auf der ISE ihre Weltpremiere. Neben den SCL-Einbau- und Wandlautsprechern kommen neu der SDP-80 Immersive AV-Prozessor - eine 24-Kanal-Maschine für 10.599 Euro (UVP) inklusive Dirac Live ART, der SDP-60 Immersive AV-Prozessor mit 16 Kanälen und Dirac Live ART für 6.199 Euro sowie der SDR-40 Immersive AV-Receiver als All-in-One-Lösung mit neun Class-G-Endstufen und 16-Kanal-Verarbeitung zur UVP von 7.099 Euro. Alle unterstützen Dolby Atmos, DTS:X Pro, IMAX Enhanced und Auro-3D.

AV-Modelle und Lautsprecher wurden gemeinsam entwickelt und sind für konsistente Klangwiedergabe und skalierbares Design als System konzipiert. Die neue JBL Synthesis-Produktreihe soll ab Sommer ausgeliefert werden.

ARCAM Radia AV-Komponenten

ARCAM Radia AVA15

Die ersten AV-Komponenten der Radia-Serie von ARCAM umfasst drei AV-Verstärker, den AVA15, AVA25 und AVA35 sowie den 16-Kanal-AV-Prozessor AVP45. Auch Leistungsverstärker fehlen nicht, hier hat man den PA4 und den PA9 im Programm. Der AVA15 bietet Signalverarbeitung für zwölf Kanäle und unterstützt Setups bis 7.1.2 oder 5.1.4 mit flexibler Lautsprecherzuweisung und Support für Dolby Atmos und DTS:X. Der AVA25 bietet neun Kanäle mit 100W Class AB-Verstärkung und ist auch mit Auro-3D kompatibel. Der AVA35 kommt dann mit ebenfalls neun Kanälen und Auro-3D-Support, allerdings mit Class-G-Verstärkung daher. Der PA4 ist ein 4-Kanal-Class-D-Verstärker in einem schlanken 1U-Gehäuse, der PA9 bringt neun Class-G-Endstufen mit und wurde für den AVP45 als Partner entwickelt.

Die ARCAM Radia AVA und AVP-Modelle werden ab dem dritten Quartal 2026 im Fachhandel verfügbar sein. Die PA-Produkte sind für das vierte Quartal geplant. Die Preise lauten wie folgt:

ARCAM Radia AVA15: 2.990,00 EUR

ARCAM Radia AVA25: 4.990,00 EUR

ARCAM Radia AVA35: 6.999,00 EUR

ARCAM Radia AVP45: 5.990,00 EUR

ARCAM Radia PA4: 999,00 EUR

ARCAM Radia PA9: 3.990,00 EUR

ARCAM Radia Lautsprecher

Neue Lautsprecher-Serie von ARCAM, Bildquelle: ARCAM

Im gleichen Jahr, in dem der Hersteller sein 50. Jubiläum feiert, läutet man die Rückkehr zum Lautsprecherdesign ein. Mit der Ergänzung der Radia Serie um Passivlautsprecher bietet ARCAM nun ein vollständiges Sortiment für Musik- und Heimkino-Setups an. Die neuen Lautsprecher umfassen je zwei Regal- und Standlautsprecher sowie einen Center-Speaker und Subwoofer.

Besucher der ISE 2026 können alle neuen Produkte am HARMAN-Stand 2F150 erleben. In Kürze werden wir auch einen Artikel mit ausführlicheren Informationen zu allen Geräten veröffentlichen.

Die Lautsprecher der ARCAM Radia Serie sollen voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 verfügbar sein und ab Mai in den Handel kommen. Die Preise:

ARCAM Radia R15: 2.000 EUR (Paarpreis)

ARCAM Radia R25: 3.000 EUR (Paarpreis)

ARCAM Radia R35: 2.500 EUR (Einzelpreis)

ARCAM Radia R45: 3.500 EUR (Einzelpreis)

ARCAM Radia R35C: 2.000 EUR (Einzelpreis)

ARCAM Radia R25B: 3.000 EUR (Einzelpreis)

Weitere Informationen auf der ARCAM-Website: