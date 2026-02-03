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Spotify Connect Lossless Update für eversolo Audiokomponenten

Bildquelle: eversolo

Die weltweit am weitesten verbreitete Streaming-Plattform Spotify bietet seit kurzem Musik in höherer Auflösung als bisher an. Audiokomponenten von Eversolo unterstützen ab sofort offiziell Spotify Connect Lossless Streaming mit 24-Bit/44.1 kHz. Das System-Update V1.5.60 ermöglicht die verlustfreie Wiedergabe von Spotify Connect. Am intuitiven Bedienerlebnis ändert sich nichts.

Das Update wird über OTA bereitgestellt und kann ab sofort installiert werden. Bei unserem Eversolo DMP-A8 erschien der Update-Hinweis bereits am gestrigen Abend und wir konnten die Aktualisierung problemlos aufspielen. Die Qualität wird dann direkt in der Spotify-App festgelegt.

Das Update V1.5.60 ist jetzt für die folgenden Modelle verfügbar:

DMP-Serie

T8

Play-Serie

Weitere Informationen auch hier:

Kompatible Eversolo Audiokomponenten bei uns im Test: