News

"Gladiator II" erscheint im März auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

13.12.2024 (Karsten Serck)

Gladiator 4k Ultra Hd Blu Ray

Paramount veröffentlicht "Gladiator 2" im März auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Ridley Scotts Fortsetzung des Action-Klassikers mit Denzel Washington, Pedro Pascal und Connie Nielsen erscheint am 06.03.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sowie als 4K-Steelbook welches zusätzlich mit alternativem Cover exklusiv bei Amazon.de angeboten wird.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und bietet Dolby Atmos-Ton in Deutsch und Englisch. Auf der Blu-ray Disc gibt es nur englischen Dolby Atmos-Ton und einen deutschen Dolby Digital 5.1-Mix. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und entfallene Szenen geplant.

Bereits am 13.01.2025 erscheint "Gladiator II" in 4K zum Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes.

Gladiator 2 4k Ultra Hd Blu Ray Steelbook

Gladiator 2 4k Ultra Hd Blu Ray Steelbook Amazon

Gladiator II (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Anzeige
Yamaha True X 800x600

Ton: Dolby Atmos (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Ein Traum von Rom: Ursprünge
Was wir im Leben tun, hallt in der Ewigkeit wider: Darsteller In der Arena: Filmemacher
Die Todgeweihten grüßen dich: Kampf
Aufbau eines Imperiums: Postproduktion
Das Making-Of von Gladiator II
Entfallene Szenen

Gladiator II (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Anzeige

Ton: Dolby Atmos (Englisch) Dolby Digital 5.1 (Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Ein Traum von Rom: Ursprünge
Was wir im Leben tun, hallt in der Ewigkeit wider: Darsteller In der Arena: Filmemacher
Die Todgeweihten grüßen dich: Kampf
Aufbau eines Imperiums: Postproduktion
Das Making-Of von Gladiator II
Entfallene Szenen

Anzeige

bereits erhältlich:

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK