"Gladiator II" erscheint im März auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Paramount veröffentlicht "Gladiator 2" im März auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Ridley Scotts Fortsetzung des Action-Klassikers mit Denzel Washington, Pedro Pascal und Connie Nielsen erscheint am 06.03.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sowie als 4K-Steelbook welches zusätzlich mit alternativem Cover exklusiv bei Amazon.de angeboten wird.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und bietet Dolby Atmos-Ton in Deutsch und Englisch. Auf der Blu-ray Disc gibt es nur englischen Dolby Atmos-Ton und einen deutschen Dolby Digital 5.1-Mix. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und entfallene Szenen geplant.
Bereits am 13.01.2025 erscheint "Gladiator II" in 4K zum Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes.
Gladiator II (4K Ultra HD Blu-ray)
Bild: 2,39:1
Ton: Dolby Atmos (Deutsch, Englisch)
Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.
Extras:
Ein Traum von Rom: Ursprünge
Was wir im Leben tun, hallt in der Ewigkeit wider: Darsteller In der Arena: Filmemacher
Die Todgeweihten grüßen dich: Kampf
Aufbau eines Imperiums: Postproduktion
Das Making-Of von Gladiator II
Entfallene Szenen
Gladiator II (Blu-ray Disc)
Bild: 2,39:1
Ton: Dolby Atmos (Englisch) Dolby Digital 5.1 (Deutsch)
Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.
Extras:
Ein Traum von Rom: Ursprünge
Was wir im Leben tun, hallt in der Ewigkeit wider: Darsteller In der Arena: Filmemacher
Die Todgeweihten grüßen dich: Kampf
Aufbau eines Imperiums: Postproduktion
Das Making-Of von Gladiator II
Entfallene Szenen
