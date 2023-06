News

"Duran Duran: A Hollywood High - Live in Los Angeles" erscheint mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc

Im August wird "Duran Duran: A Hollywood High - Live in Los Angeles" auf Blu-ray Disc & DVD veröffentlicht. Der Doku-Konzert-Film über das "Rooftop"-Konzert von Duran Duran aus dem Jahr 2022 wird inklusive Dolby Atmos-Sound auf Blu-ray Disc präsentiert. Als Bonus-Material sind verschiedene Behind the Scenes-Aufnahmen und Interviews geplant.

"Duran Duran: A Hollywood High - Live in Los Angeles" wird ab dem 04.08.2023 im Handel erhältlich sein.

Tracklisting

1. A View To A Kill

2. Invisible

3. All Of You

4. Notorious

5. Come Undone

6. Give It All Up

7. Pressure Off

8. White Lines

9. Anniversary

10. Ordinary World

11. Tonight United

12. Hungry Like The Wolf

