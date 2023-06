News

Oscar-Regeln werden für Streaming-Filme verschärft

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences führt im kommenden Jahr neue Regeln für Filme zur Qualifikation für die Oscars ein (PDF). Bislang reichte es, wenn ein Film eine Woche lang in einer von sechs großen US-Städten gezeigt wurde. Jetzt wird diese Regel für die "Best Picture"-Kategorie verschärft. Alle Filme müssen ab 2024 mindestens eine weitere Woche in den zehn größten US-Kinomärkten gezeigt werden.

Mit den neuen Anforderungen soll die weltweite Sichtbarkeit der Filme vergrößert und klassische Kinos unterstützt werden. Die Regelung gilt ausschließlich für die "Bester Film"-Kategorie und ermöglicht auch weiterhin den parallelen Start neuer Filme auf den Online-Plattformen und im Kino.

Anbieter müssen jetzt nicht 14 Tage warten, sondern können die Filme weiterhin direkt zum Kinostart parallel auf digitalen Plattformen veröffentlichen. Theoretisch wäre auch eine parallele Blu-ray Disc & DVD-Veröffentlichung zum Kinostart erlaubt, um einen Film für die "Oscars" zu nominieren, was in der Praxis aber kaum passiert.

