News

"Duran Duran: A Diamond In The Mind - Live 2011" erscheint auf Blu-ray Disc & CD

Edel veröffentlicht "Duran Duran: A Diamond In The Mind - Live 2011" in einer Neuauflage auf Blu-ray Disc und CD im Digipak. Die Blu-ray Disc enthält im Vergleich zur CD weitere Bonus-Tracks sowie eine Hintergrund-Doku. Der Ton dürfte wieder in DTS HD MA und PCM Stereo präsentiert werden.

Der Verkaufsstart von "Duran Duran: A Diamond In The Mind - Live 2011" ist für den 16.09.2022 geplant.

