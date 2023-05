News

"Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben"-Soundtrack bald auf CD und als limitierte "Splatter Vinyl"-Edition

Paramount veröffentlicht "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" (Dungeons & Dragons: Honor among Thieves) am 15.06.2023 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Bereits am 26.05. erscheint der Soundtrack von Lorne Balfe zum Fantasy Action-Abenteuer mit Chris Pine auf CD und am 28.07. auch als Schallplatte. Dabei stehen gleich zwei Varianten für die Vinyl-Version zur Auswahl. Neben einer einfachen Doppel-LP wird auch eine Sonderedition in "Pink Splatter"-Optik erscheinen.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.