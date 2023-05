News

Erster "Killers of the Flower Moon"-Trailer für Martin Scorsese-Thriller mit Leonardo DiCaprio online

Apple hat den ersten Teaser-Trailer für Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon" mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro veröffentlicht:

Basierend auf David Granns Bestseller "Killers of the Flower Moon" spielt der Film im Oklahoma der 1920er Jahre und schildert den Serienmord an Mitgliedern der ölreichen Osage Nation, einer Reihe brutaler Verbrechen, die als "Reign of Terror" bekannt wurden.

Produziert wurde der Film für den Streaming-Dienst Apple TV+. "Killers of the Flower Moon" kommt aber zunächst exklusiv ins Kino und wird hierzulande ab dem 19.10.2023 im Vertrieb von Paramount zu sehen sein.

Apple TV+

