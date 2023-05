News

Weitere R.E.M. - Alben erscheinen als neue Vinyl-Editionen

R.E.M. veröffentlichen zwei weitere Alben als Vinyl-Neuauflage. Die beiden LPs "Around the Sun" von 2004 und "Collapse into Now" von 2011 sollen am 14.07.2023 veröffentlicht werden. Beide Schallplatten werden auf 180 Gramm-Vinyl gepresst. Bei "Around the Sun" wird es sich um eine Doppel-LP handeln.

