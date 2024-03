News

"Dune: Part Two" nach Blockbuster-Kinostart im Mai auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc?

"Dune: Part Two" ist einer der ersten großen Kino-Blockbuster des Jahres. Am ersten Wochenende nach dem Kinostart hat Denis Villeneuves zweiter Teil der Neuverflimung des Science Fiction-Klassikers "Der Wüstenplanet" von Frank Herbert bereits weltweit rund 179 Millionen US-Dollar eingespielt. Davon entfallen rund 81,5 Millionen auf die USA und 97 Millionen auf den Rest der Welt. "Dune: Part Two" führt derzeit die weltweiten Kino-Charts 2024 an - vor "The Beekeeper" und "Bob Marley: One Love" auf dem zweiten und dritten Platz. Der erste Teil hatte 2021 insgesamt rund 434 Millionen US-Dollar eingespielt.

Bis zum Heimkino-Start wird voraussichtlich nicht viel Zeit vergehen: "Dune: Part Two" erscheint voraussichtlich bereits am 29.05.2024 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden auch als limitiertes Steelbook angeboten.

