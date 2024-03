News

"House Of the Dragon - Staffel 2" ab Juni bei Sky

HBO und Sky zeigen ab Juni zweite Staffel von "House of the Dragon". Warner hat in den USA den Monat für die Fortsetzung der Serie im Rahmen einer Technologie-Konferenz veröffentlicht. Das genaue Start-Datum wurde aber bislang noch nicht mitgeteilt.

Die achtteilige zweite Staffel der "Game of Thrones"-Prequel-Serie wird in Deutschland bei Sky und dem Streaming-Dienst WOW zu sehen sein.

Basierend auf George R. R. Martins Buch "Fire & Blood", spielt die Serie ca. 200 Jahre vor "Game of Thrones" und erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen. Den Cast der zweiten Staffel bilden Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno und Rhys Ifans. Darüber hinaus gibt es ein Wiedersehen mit Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall und Matthew Needham.

