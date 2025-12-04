News

Luc Bessons "Dracula - Die Auferstehung" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Dracula - Die Auferstehung" (Dracula: A Love Tale) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Luc Bessons Horror-Drama mit Caleb Landry Jones und Christoph Waltz erscheint am 13.02.2026 fürs Heimkino. Beide Blu-ray-Varianten sind mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und ein Interview mit Luc Besson geplant.

Bereits am 11.12.2025 erscheint Luc Bessons "Im Rausch der Tiefe" auf Ultra HD Blu-ray.

