News
Luc Bessons "Dracula - Die Auferstehung" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
05.12.2025 (Karsten Serck)
Leonine veröffentlicht "Dracula - Die Auferstehung" (Dracula: A Love Tale) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Luc Bessons Horror-Drama mit Caleb Landry Jones und Christoph Waltz erscheint am 13.02.2026 fürs Heimkino. Beide Blu-ray-Varianten sind mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und ein Interview mit Luc Besson geplant.
- Dracula - Die Auferstehung [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Dracula - Die Auferstehung [Blu-ray] bei Amazon.de
- Dracula - Die Auferstehung [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Dracula - Die Auferstehung [Blu-ray] bei jpc.de
Bereits am 11.12.2025 erscheint Luc Bessons "Im Rausch der Tiefe" auf Ultra HD Blu-ray.
- Im Rausch der Tiefe - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Im Rausch der Tiefe - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.