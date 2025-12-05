News

Netflix plant Übernahme von Hollywood-Studio Warner Bros.

Netflix kündigt die Übernahme des Hollywood-Studios Warner Bros. an. Nach einem Bieter-Wettstreit mit Skydance Paramount verkündet Netflix jetzt die Einigung mit Warner Bros. Discovery zur Übernahme von Warner Bros. inklusive den Film und TV-Produktions-Studios sowie HBO Max und HBO für insgesamt 82.7 Milliarden USD.

Netflix will Warner nicht komplett erwerben. Vor der Übernahme soll das klassische TV-Geschäft "Discovery Global" inklusive Sendern wie CNN bis zum 3. Quartal 2026 in eine neue Aktiengesellschaft ausgegliedert werden. Der Abschluss der Warner-Übernahme durch Netflix wird innerhalb von 12 bis 18 Monaten nach der Abspaltung von Discovery Global erwartet.

Netflix übernimmt durch die Warner-Übernahme eines der größten Film & TV-Archive der Geschichte und auch viele aktuelle Film & TV-Franchises wie das DC Universe, Harry Potter oder Game of Thrones.

Netflix stellt eine Fortführung des aktuellen Warner-Geschäftsbetriebs in Aussicht, der auch die Veröffentlichung von Filmen im Kino beinhalten soll. Welche Auswirkungen die Warner-Übernahme im Detail für zukünftige Kino-Produktionen, den Streaming-Dienst HBO Max und auch die Veröffentlichung von Warner-Filmen auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc haben wird, ist derzeit noch offen. Nach dem von Netflix angestrebten Zeitplan dürften sich die Änderungen erst 2027/2028 auswirken.

