Die besten Kino-Episoden des Dolby Podcasts music & movies

Im Oktober 2023 ging der erste deutschsprachige Dolby Podcast an den Start. Alle zwei Wochen diskutieren Andreas Stumptner und Sven Schirmer über aktuelle Blockbuster, Serien-Highlights und Chart-Hits in Dolby Atmos und/oder Dolby Vision. Neben Infos über alles rund um das Thema Dolby, aktuellen News und Veranstaltungstipps ist das Highlight jeder Folge das "music & movies Interview". Hier konnten schon viele prominente Gäste gewonnen werden, darunter Comedians, Musikstars, Regisseure, Synchronsprecher und Tonmeister.

Ob (Heim-)Kino-Fan, Musik-Enthusiast oder Technik-Begeisterte, der Dolby Podcast bietet für alle Entertainment-Connoisseure die richtige Mischung aus Informationen, aktuellen Neuigkeiten und Hinweise auf bevorstehende Events sowie Veröffentlichungen und vieles mehr. Und auch wenn wir bislang keine schwache Folge ausmachen konnten und das Reinhören stets empfehlenswert ist, haben wir ein paar besonders interessante Episoden aus dem Bereich (Heim-)Kino herausgepickt:

Allgemeine Links zum Dolby Podcast:

