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Apple stellt AirPods Max 2-Kopfhörer vor

Apple hat die AirPods Max 2-Kopfhörer vorgestellt. Diese sind jetzt mit dem bereits bei den neueren AirPods True Wireless-Kopfhörern eingesetzten H2 Chip ausgestattet und ermöglichen somit auch Funktionen wie Adaptives Audio, Konversationserkennung, Stimmisolation und Live-Übersetzung auf den AirPods Max 2. Laut Apple soll das Active Noise Cancelling bis zu 1,5-mal effektiver arbeiten und Geräusche von Flugzeugtriebwerken oder fahrenden Zügen noch stärker reduzieren. Auch der Transparenzmodus wurde optimiert.

Die AirPods Max 2 verfügen über einen neuen High Dynamic Range-Verstärker und sollen insbesondere eine verbesserte Ortung der Instrumente und Klangqualität von 3D Audio-Inhalten bieten. Die Digital Crown der AirPods Max 2 lässt sich auch als Kamerafernbedienung für Fotos und Videoaufnahmen nutzen.

Die neuen AirPods Max 2 unterstützen verlustfreies Audio mit 24 Bit und 48 kHz, wenn sie über das mitgelieferte USB-C Kabel angeschlossen sind. Mit dem USB-C Kabel sind die AirPods Max außerdem laut Apple die einzigen Kopfhörer, die für die Produktion und Abmischung von personalisiertem 3D Audio mit Head Tracking geeignet sind. Die verringerte Latenz bei drahtlosem Audio soll auch Gaming mit den Kopfhörern verbessern.

Die AirPods Max 2 sind ab dem 25.03.2026 in den Farben Mitternacht, Polarstern, Orange, Violett und Blau für 579 EUR vorbestellbar und sollen Anfang April ausgeliefert werden.

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