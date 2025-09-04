News

Die High End Society zu Besuch bei Thorens - Video-Portrait

Die High End Society war zu Besuch beim traditionsreichen Plattenspieler-Hersteller Thorens und hat sich alles ganz genau angesehen. Ein ausführliches, spannendes Video, inklusive Interview mit Branchen-Ikone und Thorens-Inhaber/CEO Gunter Kürten findet man auf YouTube:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.