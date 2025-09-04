News

Sky zeigt "ES: Welcome to Derry" Stephen King-Serie ab Oktober

Sky zeigt ab dem 27. Oktober 2025 "ES: Welcome to Derry". Die HBO Prequel-Serie von Andy Muschietti zu seinen beiden "Es"-Stephen King-Verfilmungen wird parallel zum US-Start bei Sky und dem Streamingdienst WOW starten. Sky-Abonnenten können die neuen Folgen auf dem Sender Sky Atlantic sehen. Die Serie ist auf drei Staffeln ausgelegt und soll den Beginn des Horrors in der Kleinstadt Derry bis zu den Anfängen im Jahr 1908 zurückverfolgen.

www.sky.de

www.wowtv.de

