"Der Patriot - Extended Version" mit Mel Gibson erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
12.03.2026 (Karsten Serck)
Sony veröffentlicht "The Patriot" erneut auf Ultra HD Blu-ray. Das Action-Drama von Roland Emmerich mit Mel Gibson aus dem Jahr 2000 erscheint am 11.06.2026 als "Extended Version" im Ultra HD Blu-ray-Steelbook.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet. Als Bonus-Material sind wie bei der Erstauflage u.a. ein Audiokommentar, Featurettes und entfallene Szenen dabei.
Zeitgleich erscheint auch "The Da Vinci Code - Sakrileg" als "Extended Version" auf Ultra HD Blu-ray.
