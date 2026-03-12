News

"The Da Vinci Code - Sakrileg - Extended Version" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

12.03.2026 (Karsten Serck)

Sony veröffentlicht "The Da Vinci Code - Sakrileg" erneut auf Ultra HD Blu-ray. Der Thriller von Ron Howard mit Tom Hanks, Audrey Tautou und Ian McKellen aus dem Jahr 2006 erscheint am 11.06.2026 als "Extended Version" im Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet.

Zeitgleich erscheint auch "Der Patriot" als "Extended Version" auf Ultra HD Blu-ray.

