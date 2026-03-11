News

"Eagles: One Of These Nights" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

Rhino veröffentlicht "Eagles: One Of These Nights" am 01.05.2026 in einer neuen "Deluxe Edition" mit Blu-ray Disc und drei CDs. Das Set enthält neben neben einem Stereo-Remix des vierten Albums der Eagles auch ein Live-Konzert aus dem Jahr 1975 und eine Blu-ray Disc mit den Studio- und Live-Aufnahmen in Dolby Atmos und Hi Res Stereo. Parallel erscheint "One Of These Nights" auch als 3 LP-Set.

