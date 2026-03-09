News

"Der Pass - Gesamtausgabe" erscheint auf Blu-ray Disc

eye see movies veröffentlicht "Der Pass" als Gesamtausgabe auf Blu-ray Disc. Alle drei Staffeln der Sky Thriller-Serie mit Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek erscheinen am 15.05.2026 mit deutschem DTS HD MA 5.1-Ton auf insgesamt sechs Blu-ray Discs. Als Bonus-Material sind Interviews mit Cast und Crew geplant.

