News
"Der Hauptmann von Köpenick" erscheint auf Blu-ray Disc
15.11.2024 (Karsten Serck)
Filmjuwelen veröffentlicht "Der Hauptmann von Köpenick" auf Blu-ray Disc. Die Verfilmung des Carl Zuckmayer-Klassikers mit Heinz Rühmann aus dem Jahr 1956 wird ab dem 19.12.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc erhältlich sein. Als Bonus-Material sind das Featurette "Kleiner Mann ganz groß" und eine Dokumentation über Heinz Rühmann dabei.
