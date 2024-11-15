News

SciFi-Thriller "Subservience" im Januar auf Blu-ray Disc

Eurovideo veröffentlicht "Subservience" auf Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Thriller mit Megan Fox über eine Roboter-Haushaltshilfe, deren Künstliche Intelligenz sich zur tödlichen Bedrohung entwickelt, wird ab dem 16.01.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

