News

Sony: Neuer "Der Astronaut - Project Hail Mary"-Trailer online

Sony hat einen neuen Trailer für "Der Astronaut - Project Hail Mary" veröffentlicht:

Der Science Fiction-Film von Phil Lord & Christopher Miller mit Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung und Milana Vayntrub über einen einsamen Astronauten auf einer Weltraum-Mission zur Rettung der Welt basiert auf einem Roman von Andy Weir (Der Marsianer) und soll am 19.03.2026 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Der Naturwissenschaftslehrer Ryland Grace (Ryan Gosling) wacht eines Tages auf einem Raumschiff auf – Lichtjahre von zu Hause entfernt und ohne Erinnerung daran, wer er ist oder wie er dorthin gekommen ist. Als sein Gedächtnis nach und nach zurückkehrt, findet er heraus, was seine Mission ist: Er soll das Rätsel um eine mysteriöse Substanz lösen, die dazu führt, dass die Sonne erlischt. Um alles und jeden auf der Erde vor dem Aussterben zu bewahren, muss er auf sein wissenschaftliches Fachwissen und einige unorthodoxe Ideen zurückgreifen. Dabei führt eine unerwartete Freundschaft dazu, dass er all dies vielleicht nicht ganz allein tun muss…

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.