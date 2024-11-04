News

"Das Krokodil und sein Nilpferd" mit neuen HD-Master auf Blu-ray Disc

Retro Gold 63 veröffentlicht "Das Krokodil und sein Nilpferd" (Io sto con gli ippopotami) auf Blu-ray Disc. Der Bud Spencer & Terence Hill-Klassiker aus dem Jahr 1979 erscheint am 15.11.2024 als Blu-ray Disc-Mediabook und wird in mehreren Cover-Varianten angeboten. Die Blu-ray Disc basiert auf einem neuen italienischem Master mit Integral-Fassung, bei der die nicht synchronisierten Szenen mit deutschen Untertiteln versehen werden.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.