Besser Distribution mit AVM, GoldNote und PMC auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen

Bildquelle: Mitteldeutsche HiFi-Tage / Besser Distribution

Die Besser Distribution wird am 09.11. und 10.11. bei den Mitteldeutschen HiFi-Tagen in Leipzig mit einem exklusiven Setup dabei sein. Stereo-Komponenten von AVM aus der 30er-Line sowie GoldNote aus der 10er-Reihe und hochwertige PMC Lautsprecher aus der Twenty5 Serie kommen dabei zum Einsatz.

Die Besser Distribution findet man in der "Alten Handelsdruckerei zu Leipzig" in der Oststraße 40-44 in 04317 Leipzig im 3. OG im Raum "Dessau".

